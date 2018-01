Os destaques do 'Estadão Noite' desta terça-feira, 5

O Estadão Noite desta terça-feira, 5, traz as análises de Eloísa Machado de Almeida, professora e coordenadora do Supremo em Pauta FGV Direito SP, e de Marco Antonio Carvalho Teixeira, professor de Ciência Política na FGV-SP, sobre a decisão de Marco Aurélio, do STF, que determina que Cunha dê continuidade ao pedido do impeachment de Michel Temer.

Geraldo Miniuci, professor associado do Departamento de Direito Internacional e Comparado da Faculdade de Direito da USP, por sua vez, discorre sobre como o processo de impeachment, amparado pelas leis, pode adquirir conotação especialmente política.

Gabriel Hernan Facal Villarreal, advogado, sócio fundador do escritório Villarreal Advogados, pós-graduado em Direito Tributário pela PUC de São Paulo e mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, explica os possíveis passos a serem tomados no Brasil após o escândalo Panama Papers.

Rafael R. Ioris, professor de História Latino-Americana na Universidade de Denver, comenta os embates agressivos dos brasileiros e a necessidade de reconstituirmos em um ambiente de múltiplos atores laços mínimos de respeito.

