Os destaques do 'Estadão Noite' desta terça-feira, 6

O Estadão Noite desta terça-feira, 6, traz a análise de Márcio Cammarosano, presidente da Comissão de Estudos de Direito Administrativo do IASP - Instituto dos Advogados de São Paulo, sobre a polêmica entre governo e TCU.

Wagner Iglecias, doutor em Sociologia e professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, comenta a assinatura do Tratado Transpacífico de Livre Comércio (TPP) e explica o que está por trás desse acordo em termos econômicos e políticos.

A colunista do Estadão, Dora Kramer, explica que o País está pagando a fatura que o governo federal espetou na conta da desorganização total das finanças públicas para garantir a reeleição de Dilma Rousseff.

Luiz Antônio Prósperi, editor de Esportes do Estadão faz uma análise sobre a crise política sem precedentes no São Paulo, que se avolumou com queda anunciada do vice-presidente de futebol Ataíde Gil Guerreiro nesta terça-feira.

Para completar, Valdemir Pires, economista, professor e pesquisador do Departamento de Administração Pública da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp em Araraquara escreve sobre os cargos comissionados ou de livre nomeação, que são vistos, hoje, no Brasil, como fontes de desperdício do dinheiro público e como canais propícios à corrupção.

