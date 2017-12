Os destaques do 'Estadão Noite' desta terça-feira, 8

O Estadão Noite desta terça-feira, 8, traz a análise da colunista Dora Kramer sobre o PT e a maneira como o governo parece convencido de que achará soluções fáceis para problemas complexos do País.

A edição de hoje conta também com duas análises sobre o Dia Internacional da Mulher: de Sylvie Boechat, advogada coordenadora na área cível estratégica do escritório Rayes & Fagundes Advogados Associados, e de Júlia Lenzi Silva e Taylisi de Souza Corrêa Leite, respectivamente mestre em direito pela Unesp e professora de direitos humanos na FESL-SP e doutoranda em direito pelo Mackenzie e professora de direito penal na FESL-SP.

André Lunardelli, doutor economia pela FEA/USP e diretor do grupo Santa Branca, e Fabio Barbieri, professor da FEA/USP-Ribeirão Preto e doutor em economia pela FEA/USP, discorrem sobre a proposta curricular do MEC.

Para completar a edição, o editor de esportes Robson Morelli comenta o doping da tenista russa Maria Sharapova.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.