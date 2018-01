Os destaques do 'Estadão Noite' desta terça-feira, 8

O Estadão Noite desta terça-feira, 8, traz a análise do economista e advogado, professor da Unb e autor, entre outros, do 'Curso de Economia Política' (Atlas) sobre o discurso do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, sobre a recuperação da economia brasileira.

Guilherme Santos Mello, professor de Economia da UNICAMP, por sua vez, explica as alternativas possíveis para superar a crise atual.

Valter Caldana, diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Mackenzie, comenta a proposta de refazer a esplanada do Vale do Anhangabaú pela Prefeitura de SP.

João Eduardo Hidalgo, doutor em Comunicação pela USP e pela Universidad Complutense de Madrid, professor da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp de Bauru, escreve sobre os 70 anos da rendição do Japão na Segunda Guerra.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para completar a edição, o jornalista esportivo Gonçalo Junior discorre sobre a expectativa do torcedor sobre o meia Paulo Henrique Ganso.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para tablets, a partir das 20h. Assinantes podem baixar gratuitamente a edição, disponível para Ipad e para aparelhos com sistema operacional Android.