Os destaques do 'Estadão Noite' desta terça-feira, 10

O Estadão Noite desta terça-feira, 10, traz a análise de Eloísa Machado e Rubens Glezer, professores e coordenadores do Supremo em Pauta FGV Direito SP, sobre as implicações da demora para indicar e nomear o novo ministro do Supremo Tribunal Federal.

Marcos Del Roio, professor de Ciências Políticas da Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp, expõe possíveis vetores da atual crise do governo em meio às denúncias de esquema de corrupção na Petrobrás.

Em 'Ciência, tecnologia e trevas, o agrônomo e post-doc em Economia Ecológica Kemel A. B. Kalif tece críticas ao ministro da Ciência e Tecnologia Aldo Rebelo e à condução de políticas que vão na contramão dos avanços científicos no País.

Nelson Pedro-Silva, autor do livro "Indisciplina e bullying: soluções ao alcance de pais e professores", discorre sobre trotes violentos em universidades, a partir do caso de Bauru em que um estudante morreu após ingerir mais de 20 doses de vodca.

Para completar a edição, o jornalista esportivo Raphael Ramos escreve sobre o confinamento de atletas antes de partidas importantes.

