Os destaques do 'Estadão Noite' desta terça-feira, 14

O Estadão Noite desta terça-feira, 14, traz a análise do advogado Leopoldo Pagotto sobre a discussão da Proposta de Emenda Constitucional que pretende conferir autonomia à Polícia Federal.

Rubens Glezer, professor e Coordenador do Supremo em Pauta da FGV Direito SP, avalia a nomeação de Luiz Edson Fachin para vaga de Barbosa no STF, afetada pelo modelo brasileiro de presidencialismo de coalizão. José Horácio Halfeld Rezende Ribeiro, presidente do IASP, recupera a trajetória do jurista para ressaltar a missão da mais alta corte do País.

O colunista José Paulo Kupfer, por sua vez, explica como o FMI corre para ajustar projeção atrasada sobre o crescimento econômico do Brasil.

Para completar a edição, o editor de esportes Robson Morelli faz um balanço do atual momento do Santos, que festeja hoje 103 anos de história.

