Os destaques do 'Estadão Noite' desta terça-feira, 17

O Estadão Noite desta terça-feira, 17, traz a análise de Roberto Romano, professor da Unicamp e autor de 'Razão de Estado e outros estados da razão', sobre as últimas manifestações contrárias ao governo.

Em 'Governo emparedado', o economista e advogado José Matias-Pereira, professor da Universidade de Brasília, avalia o último discurso da presidente Dilma e ressalta as principais dificuldades do governo para enfrentar a insatisfação de parte da sociedade.

A colunista do Estadão Eliane Cantanhêde, por sua vez, questiona a postura e a responsabilidade do ex-presidente Lula frente à crise política atual.

Leslie S. Ferraz, professora da PUC-Rio e da Universidade Tiradentes, especialista em direito processual (USP), critica o Novo Código de Processo Civil, sancionado pela presidente nessa segunda-feira, 16.

Para completar a edição, o editor de esportes Robson Morelli escreve sobre os avanços do futebol brasileiro com a medida provisória sobre dívidas de clubes.

