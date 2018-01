Os destaques do 'Estadão Noite' desta terça-feira, 2

O Estadão Noite desta terça-feira, 2, traz uma análise de Fernando Filgueiras, diretor da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (Fafich) da UFMG sobre como a Operação Lava Jato pode ser um marco no enfrentamento da corrupção no Brasil. Segundo ele, mudar as regras de financiamento de campanhas e adotar mecanismos de compliance, a partir dos problemas evidenciados agora, podem resultar na construção de um processo de responsabilização coletiva com o interesse público.

Ana Luíza Matos de Oliveira, economista e mestra em Desenvolvimento Econômico, analisa os dados divulgados sobre expectativa de vida e IDHM, sinalizando a melhora de indicadores sociais e queda de desigualdades regionais.

Em 'alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias: é questão financeira ou jurídica', o advogado Edgard Leite Júnior discorre sobre a votação do Projeto de Lei que altera dispositivos da LDO em vigor.

O colunista do Estadão Celso Ming, por sua vez, faz suas apostas para as decisões divulgadas amanhã pelo Comitê de Política Monetária (Copom) sobre os juros.

Para completar a edição, o editor de esportes Luiz Antônio Prósperi critica a manifestação do Ministério Público de São Paulo sobre a segurança no entorno da nova arena palmeirense.

