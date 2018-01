Os destaques do 'Estadão Noite' desta terça-feira, 20

O Estadão Noite desta terça-feira, 20, traz a análise de Sergio Vale, economista-chefe da MB Associados, sobre as medidas anunciadas pelo ministro da Fazenda para retomar o equilíbrio da economia. Segundo ele, a tendência é de novos aumentos de impostos.

O colunista do Estadão João Bosco Rabello analisa o governo da presidente Dilma e as incongruências do primeiro mandato a partir do apagão dessa segunda-feira, que afetou vários Estados do Brasil.

Laís Thomaz, pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais San Tiago Dantas (Unesp, Unicamp e PUC-SP) e pesquisadora visitante na Georgetown University, escreve sobre as dificuldades de Obama em colocar em prática acordos de livre comércio.

Roberto DaMatta, colunista do Estadão, recupera a interpretação do escárnio ao longo da história para refletir o atentado ao jornal Charlie Hebdo e as iniciativas de combate ao terrorismo.

Para completar a edição, Luiz Antônio Prosperi avalia o veto da presidente Dilma à proposta de refinanciamento de dívidas de clubes.

