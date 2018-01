Os destaques do 'Estadão Noite' desta terça-feira, 24

O Estadão Noite desta terça-feira, 24, traz a análise de Geraldo Miniuci, professor Associado do Departamento de Direito Internacional e Comparado da Faculdade de Direito da USP, a respeito das responsabilidades coletivas sobre ações individuais em manifestações.

Em 'Voto de confiança', o colunista do Estadão Celso Ming comenta a decisão da agência Standard & Poor’s (S&P) de não rebaixar a qualidade dos títulos do Brasil.

O jornalista Roberto Godoy, especialista em tecnologia aérea e defesa militar, escreve sobre a queda do Airbus A320 da Germanwings, do grupo Lufthansa, na região dos Alpes da França na manhã de hoje.

Diego Lopes da Silva, pesquisador do Programa de Pós-graduação em Relações Internacionais San Tiago Dantas (Unesp, Unicamp e PUC-SP) e do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional (GEDES), explica a crise no Iêmen.

Para completar a edição, o editor de esportes do Estadão Robson Morelli ressalta a importância de partidas entre Palmeiras e São Paulo.

