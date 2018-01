Os destaques do 'Estadão Noite' desta terça-feira, 3

O Estadão Noite desta terça-feira, 3, traz a análise de Fabrício Felamingo, professor de Direito Internacional da Puc-SP, sobre a deportação de Cesare Battisti, ex-ativista italiano condenado à prisão perpétua na Itália por envolvimento em quatro assassinatos na década de 1970.

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão, comenta o polêmico discurso do premiê de Israel Binyamin Netanyahu no Congresso americano a respeito do acordo sobre o programa nuclear iraniano com os EUA.

O advogado criminalista Guilherme San Juan Araujo, por sua vez, discorre sobre a lei das cautelares, e de que forma ela está sendo 'esquecida' durante a Operação Lava Jato.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

José Manoel Bertolote, professor titular (Visitante) do Australian Institute for Suicide Research and Prevention (AISRAP), Griffith University, Brisbane, Austrália, e professor voluntário do Depto de Neurologia, Psicologia e Psiquiatria, da Faculdade de Medicina de Botucatu da Unesp, escreve sobre a morte do estudante de Engenharia Humberto Moura Fonseca após consumo excessivo de vodca.

Para completar a edição, o editor de esportes Luiz Antônio Prosperi aborda a questão distribuição das cotas de transmissão dos jogos no Brasil.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.