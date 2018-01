Os destaques do 'Estadão Noite' desta terça-feira, 6

O Estadão Noite desta terça-feira, 6, traz a análise do advogado Eduardo Diamantino sobre o discurso do novo ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrus Ananias, sobre o direito à propriedade.

O colunista do Estadão João Bosco Rabello avalia o episódio do desmentido do ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, em relação a mudanças que anunciara para a política do salário mínimo.

O sociólogo Rafael Castilho, pesquisador e coordenador de Projetos da Fundação Escola de Sociologia e Política (FESPSP), discorre sobre a estratégia da presidente Dilma por 'costurar uma trégua' com forças da oposição.

Fernando Paranhos Faro, jornalista esportivo do Estadão, trata da 'reforma ministerial' de Carlos Miguel Aidar, dando mais poder ao que antes era a oposição à sua candidatura.

Para completar a edição, George Matsas, do Instituto de Física Teórica da Unesp, aproveita o começo de 2015 para antecipar o centenário da Relatividade Geral e celebrar a teoria que revolucionou a forma como pensamos o universo.

