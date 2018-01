Os destaques do Estadão Noite nesta quinta-feira, 8

O Estadão Noite desta quinta-feira, 8, traz outras três análises sobre o ataque ao jornal Charlie Hebdo em Paris, que deixou ontem 12 mortos, entre eles dois policiais e quatro cartunistas.

Em 'Entre a culpa e a remissão, Eduardo Mei, professor de Sociologia das Relações Internacionais na UNESP e membro do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional (GEDES), discorre sobre as diferentes leituras dos crimes cometidos no Ocidente e perspectivas parciais que impedem a solução para o problema do terrorismo.

Caio Gracco Pinheiro Dias, professor de Direito Internacional da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto (USP), alerta para leituras apressadas sobre o ataque, que poderiam fomentar o ódio e o medo em relação à 'islamização' da Europa.

Fabrício Felamingo, professor de Direito Internacional da Puc de São Paulo, trata da intolerância, razão de todo o mal, e de que forma as sociedades devem caminhar para reforçar não apenas a liberdade de expressão, mas a religiosa.

Pablo Ortellado, professor do curso de Gestão de Políticas Públicas da EACH-USP e coautor do livro "Vinte centavos: a luta contra o aumento", escreve sobre o aumento das tarifas no transporte em São Paulo, retomando o mote das manifestações de 2013.

Para completar a edição, Wagner Pralon Mancuso, professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, comenta a quebra do sigilo bancário dos partidos políticos, questionando quais seriam os mecanismos ideais para melhorar a performance dos políticos eleitos.

