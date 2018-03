Os difíceis créditos de carbono Com o seqüestro de metano, gás que contribui para o efeito estufa, além de os suinocultores eliminarem a poluição das granjas, poderiam negociar os créditos de carbono gerados no sistema, previstos no Protocolo de Kyoto. Entretanto, mesmo os criadores que já utilizam a biodigestão não sabem como receber o benefício. ''Para mim o crédito de carbono é uma verdadeira incógnita, sei que deixei de poluir, mas não sei quais medidas devo tomar para provar que tenho esse direito'', conta Souza. Conforme o gestor do Núcleo de Meio Ambiente e pesquisador da Embrapa Suínos e Aves, Airton Kunz, muitos criadores catarinenses acreditavam que poderiam resolver seus problemas via crédito de carbono. Entretanto, a falta de informação sobre o benefício e a burocracia para adquiri-lo são grandes problemas. ''Se um produtor quiser adquirir sozinho o benefício, não vale a pena, por causa de todo o processo burocrático e o preço para a documentação. Quem quiser o crédito deve procurar parcerias com agroindústrias e cooperativas'', explica. INFORMAÇÕES: Tel. (0--49) 3441-0400