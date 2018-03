'Os governos caíram na armadilha que criaram: a onda dos nacionalismos'

A Europa assistiu, mergulhada nas profundas transformações que a sacudiram desde os anos 1880, a uma irônica coincidência: o internacionalismo do movimento socialista, que emergia, conviveu com o fortalecimento dos nacionalismos. “Foi esse triunfo do nacionalismo como fenômeno de integração humana e de mobilização que conduziu o continente aos massacres inéditos de 1914-18”, acredita o historiador americano Lawrence Sondhaus, titular de História da Universidade de Indianapolis, nos EUA.

Foram tempos de Belle Époque, de Freud, Einstein, Max Planck, socialismo, revoluções na arte – mas as conquistas científicas ou culturais “eram festejadas como triunfos nacionais”. Comparando esse conflito com o que se seguiu, em 1939, ele conclui: “Enquanto a 2.ª Guerra foi mais planetária e mais sangrenta, há razões para dizer que a 1.ª teve maior significado”. Um simples exemplo que ele menciona nesta entrevista: as visões opostas de Lenin e de Woodrow Wilson sobre o que havia ocorrido “alimentaram a maior parte do conflito ideológico dos 100 anos que se seguiram”. Abaixo, as principais avaliações feitas por Sondhaus com exclusividade para o Estado.

Passados 100 anos, persiste o debate sobre o que provocou a guerra de 1914. Fala-se das ambições alemãs, da tensão entre a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança, da instabilidade nos Balcãs. Qual a melhor explicação?

Lawrence Sondhaus - É difícil escolher só uma como a mais completa. Houve uma combinação de todas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Uma delas é que a Alemanha queria uma guerra “o mais cedo possível” para atacar a Rússia – pois esta vinha crescendo muito, econômica e militarmente, e seria difícil derrotá-la no futuro. Faz sentido?

Lawrence Sondhaus - Sim. Como eu noto no meu livro, em 1912 os líderes militares alemães acreditavam que a combinação de Rússia e França seria invencível por volta de 1917. A declaração sobre isso feita pelo comandante do Estado-maior alemão, Helmut von Moltke, ao kaiser Guilherme II é mencionada, frequentemente, como prova da premeditação e responsabilidade de Berlim pelo início do conflito em 1914.

O senhor sustenta, no livro, que alguns historiadores não compreenderam o papel crucial das Potências Centrais no episódio. Que papel crucial foi esse?

Lawrence Sondhaus - Acredito que compreender os processos de analisar e tomar decisões, de parte dessas Potências Centrais, é crucial para se entender o conflito como um todo. A 1.ª Guerra, na terra e no mar, provocou uma série de reações dos Aliados às ações dessas Potências – basicamente, Alemanha e Império Austro-Húngaro. Este começou a guerra retaliando o ataque terrorista em Sarajevo, de 28 de junho de 1914. A Alemanha transformou o conflito em uma guerra europeia. Uma vez que a luta começou, ambos os lados usaram gás venenoso nas batalhas e mandaram submarinos atacar navios desarmados dos adversários. Ambos usaram aviões para bombardear cidades. Mas os alemães fizeram tudo isso primeiro – e, em cada caso, radicalizaram o conflito.

Nos 30 anos anteriores à guerra a Europa sofreu enormes transformações na vida social, cultural, científica e moral, sob impacto de nomes como Freud, Einstein, Max Planck e a emergência do socialismo. Esse cenário não é tão lembrado, nas análises, quanto o avião e o gás venenoso. Como o sr. vê isso?

Lawrence Sondhaus - Acho que a grande marca desse período, de 1880 a 1914 – e coincidindo ironicamente com o internacionalismo do movimento socialista que emergia –, foi o fortalecimento dos nacionalismos. Mesmo as conquistas culturais e intelectuais eram festejadas como triunfos nacionais, mais do que individuais (os avanços alemães em Física e Química, a arte impressionista francesa, a literatura russa). Os líderes encorajaram e exploraram esse nacionalismo como pretexto para agregar massas para vários objetivos. Mas, desde o início dos conflitos, em 1914, ficou claro que esses líderes estavam amarrados a essas forças do nacionalismo. As pessoas estavam dispostas ao sacrifício pela pátria – mas esperavam nada menos do que a vitória. Assim, um acordo no fim não era visto como solução. Mais que o avião, o gás venenoso ou outro avanço tecnológico, o triunfo do nacionalismo como fenômeno de integração humana e de mobilização foi o responsável pelos massacres inéditos de 1914-18.

O sr. destaca o enorme impacto que a guerra provocou nos valores e atitudes das pessoas. Disso tudo, o que foi mais significativo?

Lawrence Sondhaus - Embora seja difícil fazer generalizações, a 1.ª Guerra serviu, claramente, para desencadear enormes mudanças. Ao contrário da 2.ª, que provocou gigantesca perda de vidas de civis, na 1.ª a imensa maioria de mortes foi de homens jovens – o que abriu espaço para as mulheres nas sociedades envolvidas. Ela afetou, também, as relações de trabalho e a migração e imigração dos trabalhadores. A revolução na relação entre gêneros, nesse período, incluiu liberdades sociais que quebraram os limites das normas vitorianas (na Inglaterra) e descortinaram os alegres Anos 20. A contribuição das mulheres para o esforço de guerra levou, entre outras, à conquista do voto feminino.

Tudo isso veio à tona num ambiente em que as ideias socialistas ganhavam força. Como esses fatos se interligaram?

Lawrence Sondhaus - Sindicatos e partidos socialistas ampliaram sua influência por toda a Europa. A chegada dos bolcheviques ao poder, na Rússia, inspirou os radicais socialistas e forçou os conservadores a fazer concessões à classe trabalhadora (regulamentando a jornada diária, trabalho semanal, maiores salários, aposentadorias). A escassez de mão de obra durante a guerra acelerou a urbanização ao atrair populações rurais para as fábricas. Essa escassez desencadeou também uma inédita convivência étnica e racial – nos EUA, centenas de milhares de afro-americanos migraram do Sul para cidades industriais do Norte. Na Europa, a França, em particular, experimentou um influxo de trabalhadores árabes e asiáticos, do que resultou uma sociedade bem mais diversificada.

Então têm razão aqueles que dizem que o impacto da 1ª Guerra, ao longo do século, foi maior que o da 2ª?

Lawrence Sondhaus - Acredito que a 1.ª Guerra atuou como precursora do enorme banho de sangue que se seguiu no resto do século 20. Seus massacres, numa escala jamais vista antes, causaram um efeito anestésico, dessensibilizador. Essa nova mentalidade pode ser inferida de uma frase atribuída a Joseph Stalin: “Uma morte é uma tragédia, um milhão de mortes é uma estatística”. Outro impacto foi o colapso do Império Czarista na Rússia, que levou os comunistas ao poder e plantou as bases para a Guerra Fria pós-1945. Uma inteira geração de líderes, da 2.ª Guerra e depois dela, emergiu da 1.ª Guerra, ou foi por ela formada. Não só Lenin, Hitler ou Mussolini, mas também Gandhi, Ataturk, Ibn Saud, de Gaulle, Churchill. Por isso entendo que, enquanto a 2.ª Guerra foi mais planetária e mais sangrenta que a 1.ª, há razões para se argumentar que esta teve maior significado. Com certeza, as visões opostas de Lenin e do presidente americano Woodrow Wilson alimentaram a maior parte do conflito ideológico dos cem anos que se seguiram.