Os insetos do milharal em livro

Nem todo inseto que vive no milharal é praga. Em baixa densidade populacional, algumas espécies de vespas, vespinhas, joaninhas e percevejos podem até contribuir para fazer o controle biológico de insetos nocivos à lavoura. O grande problema para técnicos e agricultores, porém, é identificar quais são pragas e quais não são. "No milho, como em várias outras culturas, temos verificado que muitos insetos não são pragas, e sim agentes de controle biológico", diz o pesquisador Ivan Cruz, da Embrapa Milho e Sorgo. "Muitos agricultores, por desconhecimento, usam agroquímicos e matam esses insetos aliados."

Para ajudar os produtores a distinguir e usar os insetos benéficos a seu favor, pesquisadores da Embrapa reuniram as principais espécies que ocorrem em milharais no Manual de identificação de pragas do milho e de seus principais agentes de controle biológico, lançado recentemente. A ideia, diz Cruz, editor técnico do manual, não é apenas passar informações, mas mostrar, com fotos, cada inseto, para facilitar a identificação.

MUITAS FOTOS

O manual tem "poucas palavras e muitas fotos", define. "São mais de 240", diz. "Publicamos quase todas as pragas, cerca de 30, em todos os estágios (ovos, larva e adulto) de cada uma, além de ilustrações dos danos à lavouras."

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os insetos benéficos ganharam um capítulo à parte. "São 24 espécies, todas ilustradas." A joaninha, por exemplo, embora pareça uma praga, é extremamente benéfica, pois se alimenta de pulgões e lagartas pequenas e não causa dano à lavoura. "O produtor reconhece a joaninha adulta, mas não conhece os ovos nem a forma jovem. Daí a importância da ilustração." O manual foi editado pela Embrapa Milho e Sorgo, em parceria com a Embrapa Informação Tecnológica. Parciparam ainda os pesquisadores Fernando Hercos Valicente, Jamilton Pereira dos Santos, José Magid Waquil e Paulo Afonso Viana.

INFORMAÇÕES:

Telefone (0--61) 3448-4236