Os novos heróis da indústria musical

Na semana passada, uma notícia sacudiu o mundo do entretenimento: os Beatles podem ganhar uma versão especial do jogo musical Guitar Hero. Se isso acontecer, imagine a emoção de você, seu pai e até seu avô tocarem as canções dos reis do iê-iê-iê com aquela guitarrinha de plástico. Essa história é o grande exemplo da importância que a série Guitar Hero e o novato Rock Band representam para a indústria cultural atual. Em tempos que o compartilhamento ilegal de músicas pela web é quase regra, a venda de CDs só despenca e a pirataria corre solta, esses dois games são uma lucrativa opção de vendas de músicas pela internet. Em três meses, Rock Band já vendeu mais de três milhões de faixas para serem jogadas através do sistema de venda online dos consoles de nova geração. Criados pela Harmonix, empresa americana que começou fazendo jogos para os parques da Disney, a dupla mostra que qualquer um, de qualquer idade, pode ser atraído aos games se receber o estímulo certo. No caso, em vez de só ouvir a música, as pessoas querem fazer parte dela. "Aparecer em games se tornou um negócio rentável para as bandas, às vezes mais do que lançar um disco", diz Pablo Miyazawa, editor-assistente da revista Rolling Stone e autor do blog Gamer.Br. "Do lado dos games, a mistura também é favorável, porque aproxima ainda mais os jogos eletrônicos do chamado ‘público geral’, que se identifica mais facilmente com um jogo relacionado ao mundo da música." Mas e no Brasil, onde o download ilegal de músicas domina e os consoles de nova geração são quase um luxo? Se depender de dois irmãos, o jogo vai mudar. Daniel e Leonardo Monteiro estão desenvolvendo uma versão do Guitar Hero com bandas nacionais. A idéia é fazer o game chegar às lojas, remunerando os artistas. O Link testou em primeira mão o game e mostra como esse tal de rock’n’roll está mudando a forma de as pessoas jogarem e consumirem música.