Os números da música digital brasileira em 2007 Finalmente saem os números oficiais do mercado brasileiro de música digital do ano passado. A Associação Brasileira dos Produtores de Discos (ABPD) deu apenas uma prévia do que será divulgado no início de março. As vendas de música através de telefonia celular cresceram 157% em 2007 e representaram 76% do total do mercado digital. Leia a matéria completa no Economia & Negócios desta sexta-feira. Em 2006, a ABPD processou usuários que baixavam e disponibilizavam músicas ilegalmente na rede. Na época, o Brasil ocupava o 4º lugar nesse tipo de pirataria e de lá para cá essa situação não se alterou muito. Os brasileiros continuam a baixar e trocar músicas pela internet.. Como as gravadoras não conseguem achar solução para isso, os próprios artistas estão se virando. Enquanto uns vão na direção oposta das músicas digitais,eles caminham ao encontro delas. Enquanto não saem os novos dados confira algumas dicas sobre músicas digitais: Deixe suas músicas organizadas Seja o senhor de sua música digital Música digital em qualquer lugar de casa Um mergulho na música digital