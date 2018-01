Os prós e contras do celular de Steve Jobs O iPhone 3G traz três grandes novidades que o modelo anterior não tinha. O aparelho, que chega agora ao Brasil, é compatível com a tecnologia de terceira geração conhecida como HSDPA, vem com uma antena de geoposicionamento por satélite (GPS) e seu novo software interno foi reformulado para que os usuários possam instalar novos aplicativos, que estão sendo utilizados por empresas conhecidas na web, como o publicador de blogs WordPress e a rede social Facebook. Os programinhas facilitam o acesso às ferramentas desses sites. Melhorias que despertam o desejo de pessoas como o estudante Pedro Henrique Bentemuller Caldas, de 22 anos. "Acredito que essa nova tecnologia deve ser muito melhor do que a anterior", afirma Pedro que comprou há apenas seis meses o iPhone 2G durante uma viagem aos EUA. A nova versão do celular da Apple tem duas versões, uma com 8 gigabytes (GB) de memória interna para armazenar músicas, arquivos, etc. e outra com 16 GB. O design também está mais arredondado e ele se encaixa melhor na mão. Porém, o iPhone 3G ainda deixou alguns buracos em relação às últimas tecnologias. Apesar de ser um celular topo de linha, ele tem uma câmera fraca (de apenas 2 megapixels) e não tem recurso de reconhecimento de voz para você ligar para uma pessoa apenas falando seu nome. O iPhone ainda não envia mensagens multimídia MMS (fotomensagens e vídeo), coisa que é comum até em celulares mais básicos. Sem falar que também não grava vídeos. Não tem entrada para cartão de memória se você precisar de mais espaço. Mas o que muita gente esperava era um recurso de copiar e colar textos, que não foi incluído. Apesar da tentativa da Apple de conquistar o mercado corporativo, melhorando a sincronização com PCs, a fabricante enfrenta resistência de usuários que precisam de um celular para o trabalho. É o caso do gerente de tecnologia, Paulo Tostes dos Santos, de 30 anos. "Entendo que o BlackBerry é o mais indicado para o ambiente corporativo", afirma Santos, que usa o modelo Curve 8300, da marca canadense. F.S. e B.G.