Os tablets tomarão o lugar dos PCs?

Com o lançamento do novo iPad nesta quarta-feira, a Apple dá mais um passo em direção a um mundo em que os tablet sejam usados em todos os tipos de negócios.

O novo modelo tem uma tela de altíssima definição, que exibe imagens em 2048 por 1536 pixels, quatro vezes mais do que o modelo atual.

Especialistas em tecnologia acreditam que o dia em que os tablets dominarão também o mercados dos PCs está muito próximo.

A empresa tem mais de 60% do mercado de tablets, mas deverá enfrentar um novo desafio quando aparelhos utilizando o sistema Windows 8 começarem a ser vendidos, ainda esse ano.

Apesar de os PCs terem superado as vendas de tablets em seis por um no último ano, a Apple está apostando que se as empresas abraçarem o aparelho como os consumidores, os dias do PC estão contados.