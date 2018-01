'Os Vingadores: A Era de Ultron' tem a segunda melhor estreia com US$187,7 mi

O recorde, no entanto, ficou fora do alcance de Capitão América, Homem de Ferro e companhia. Antes do fim de semana, muitos analistas acreditavam que "Os Vingadores: A Era de Ultron" poderia superar os 207,4 milhões de dólares do primeiro filme do time de super-heróis. Essa marca permanecerá pelo menos até que "Star Wars: O Despertar da Força" chegue aos cinemas, no Natal.

Parte do problema pode ter sido resenhas piores que o primeiro filme dos Vingadores, assim como concorrência com os playoffs da NBA, o Derby de Kentucky e a muito esperada luta de boxe entre Floyd Mayweather Jr. e Manny Pacquiao.

Globalmente, "Os Vingadores: A Era de Ultron" é um rolo compressor, faturando 627 milhões de dólares em 12 dias.