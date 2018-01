'Oscar da web' nomeia dez maiores momentos da internet na década

Os protestos no Irã, a campanha presidencial americana do ano passado, a abertura de capital do Google e o surgimento de sites inovadores como Twitter, Facebook e Wikipedia, estão entre os "dez momentos mais influentes" da internet na última década, segundo os organizadores do Webby Awards, um reconhecido prêmio de excelência na internet.

A lista, englobando "uma década dominada pela internet", tem como finalidade ressaltar o caráter da rede mundial como "catalisador da mudança não apenas em todos os aspectos da nossa vida cotidiana, mas em tudo, do comércio e as comunicações à política e a cultura".

"O tema recorrente entre todas os marcos da nossa lista é a capacidade da internet de deixar para trás sistemas antigos e colocar mais poderes nas mãos das pessoas comuns", disse o diretor-executivo do Webby Awards, David-Michel.

O prêmio, dado desde 1996 a diversas iniciativas presentes na internet, como sites, anúncios interativos, vídeos e filmes online, é considerado uma espécie de "Oscar da internet".

Premiações

Entre as maiores façanhas da internet nesta década esteve o desafio às mídias tradicionais, ilustrado pela expansão do site de classificados gratuito Craigslist - que "causou um frio da espinha de jornais em todos os lugares", segundo o Webby Awards - e a possibilidade de empresas anunciarem seus produtos ao lado dos resultados das buscas através do Google AdWords.

Com 20 mil artigos em 18 línguas só no seu primeiro ano, o prêmio considerou que o lançamento da enciclopédia digital Wikipedia no ano seguinte "simbolizou o poder da internet de levar pessoas que não se conhecem em diversas partes do globo a colaborar tanto em projetos grandes e pequenos".

O prêmio destacou ainda a capacidade do antigo Napster, um programa de compartilhamento de música fechado em 2001, de "abrir as portas" para esse tipo de prática - uma "inovação que mudou para sempre a maneira como obtemos e experimentamos música e vídeo", disseram os organizadores.

Nos anos seguintes, o prêmio destacou a abertura de capital em bolsa da gigante de informática Google "para se tornar a mais dominante e influente companhia da década" e o avanço da tecnologia de transmissão de dados em banda-larga possibilitou o advento do vídeo na internet - uma "revolução" que "remodelou tudo, da cultura pop à política".

Nesse campo, o prêmio destaca o uso das mídias sociais tanto no caso da campanha presidencial americana de 2008 quanto nos protestos contra as eleições iranianas neste ano.

No primeiro caso, o prêmio afirma que "a internet alterou a forma de fazer política presidencial tanto quanto a televisão havia feito 40 anos, durante a disputa Kennedy/Nixon".

No segundo caso, os organizadores indicaram a "impossibilidade de se censurar o Twitter", um serviço de microblogging descentralizado que acabou se tornando uma das principais fontes de informação para o mundo exterior do que ocorria dentro do Irã.

O Webby Awards também destacou a expansão do site de relacionamentos Facebook, que colocou a chamada "mídia social" no centro das atenções.

Por fim, a lista inclui o lançamento do iPhone em 2007. "Na próxima década, estima-se que um bilhão de usuários virá para a internet pela primeira vez através de serviços móveis", diz o Webby. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.