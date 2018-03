Oscar Freire é fechada após queda de cabo de energia A Rua Oscar Freire, entre as Ruas Cardeal Arcoverde e Teodoro Sampaio, em São Paulo, foi bloqueada ao tráfego na tarde de hoje. Os bombeiros isolaram a área por causa do rompimento de um cabo de alta tensão. Não houve vítimas, mas o cabo se partiu e ficou estendido sobre as árvores, que pegaram fogo. Estava prevista a chagada de funcionários AES Eletropaulo para verificar o fio e liberar a área. O incidente provocou muito trânsito e congestionamento nas imediações. Nem mesmo os moradores do local têm acesso às garagens.