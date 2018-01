Oscar Niemeyer recebe homenagem no Second Life

O professor Hidenori Watanave, da Universidade Metropolitana de Tóquio, apresenta nesta terça-feira, às 15h30, no Festival Internacional de Linguagem Eletrônica (FILE 2008), em São Paulo, o projeto "Archidemo – Arquitetura no Metaverso". Criada em parceria com um grupo de alunos da Universidade Metropolitana de Tóquio, a obra em 3D leva para o Second Life um banco de imagens dedicado ao trabalho do arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer. Além das imagens, a obra virtual apresenta informações a respeito dos projetos desenvolvidos por Niemeyer. Segundo Watanave, este banco de dados virtual faz parte de um "projeto oficial de arte" em homenagem ao centenário da imigração japonesa. Quem for ao Second Life encontrará, na ilha de Nippaku100, uma enorme espiral de cubos flutuantes. Cada um deles apresenta fotos e informações de uma das obras projetadas por Niemeyer. Ao clicar nas fotos, o visitante da mostra digital pode conferir fatos e links relacionados à construção apresentada. Em seu blog oficial, Watanave explica que esta construção virtual é apenas a primeira de muitas outras que trarão mais obras do arquiteto brasileiro. Além de participar do FILE 2008, Watanave fará o registro fotográfico dos principais projetos de Niemeyer espalhados pelo País e das cidades de São Paulo e do Rio Janeiro. Serviço Festival Internacional de Linguagem Eletrônica. Centro Cultural do Sesi - Av. Paulista, 1.313, tel (11) 3146-7405. Segunda, das 11h às 20 horas. De terça a sábado das 10 às 20 horas (Dom., das 10 às 19 horas). Grátis. http://www.file.org.br/. Até 31/8. MetaNews O Second Life ganhou versão brasileira em abril de 2007, distribuída no País pela Kaizen Games e pelo iG. Desde o final de junho, o Grupo Estado também edita o MetaNews no mundo virtual. Atualizado de forma dinâmica, traz notícias sobre o mundo virtual e dicas de lugares interessantes, eventos e agenda cultural. O MetaNews é distribuído nas coordenadas MLBR Copacabana 3 (164, 150, 23). Clique aqui para teleportar e pegar um exemplar. Se você ainda não tem o Second Life instalado, faça o download do programa agora. Clique aqui e baixe gratuitamente.