OSX propõe em plano de recuperação pagar credores em 25 anos A OSX, empresa de construção naval do empresário Eike Batista, propôs pagar os credores listados no seu processo de recuperação judicial ao longo de 25 anos, incluindo um período de carência de três anos, de acordo com plano apresentado à Terceira Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro nesta sexta-feira.