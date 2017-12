Otan define passos para fortalecer segurança de aliados do Leste Europeu

"Vocês verão destacamentos no mar, no ar e na terra imediatamente, isso quer dizer em alguns dias", disse o secretário-geral da Otan, Anders Fogh Rasmussen, em entrevista coletiva depois que a decisão foi tomada por embaixadores da Otan.

Aviões de combate da Otan vão realizar mais voos sobre a região báltica, navios aliados serão mobilizados no mar Báltico, no leste do Mediterrâneo e em outros pontos, e militares aliados serão enviados para melhorar a prontidão, treinamentos e exercícios da Otan, segundo Rasmussen.

(Reportagem de Adrian Croft)