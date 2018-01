Otimista, Raupp vê aliança com PT renovada por ampla maioria na convenção do PMDB

"Eu acho que entre 80 por cento e 90 por cento dos convencionais vão aprovar a aliança", disse Raupp a jornalistas, que na segunda-feira tinha feito prognósticos menos otimistas em conversa com a Reuters.

Estão em disputa os 738 votos, dos 510 convencionais, que decidem se renovam ou não a aliança com Dilma, mantendo a indicação de Michel Temer para vice-presidente na chapa de reeleição.

Segundo ele, as restrições à renovação da aliança com o PT estão concentrados nos diretórios de Pernambuco, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro e mesmo assim haveria divisões entre esses peemedebistas.

"Não sei se eles conseguem chegar a 15 por cento dos votos", disse Raupp.

Para renovar a aliança com o PT, porém, o PMDB exige que o acordo com os petistas seja repactuado num segundo mandato de Dilma. Eles querem mais espaços no governo e maior participação nas políticas públicas do governo.

ÚLTIMO ESFORÇO

Mas a ala rebelde do partido ainda se esforçava para provocar uma surpresa na convenção. Foram distribuídas cópias de um manifesto com críticas ao governo e um panfleto questionando o acordo com os petistas.

Entre os questionamentos, a ala rebelde pergunta: "Por que participarmos de um governo onde nossos ministros não têm poder de decisão, onde nosso vice-presidente não é ouvido para nada?".

Um dos líderes desse movimento contra a aliança, deputado Danilo Forte (CE), disse à Reuters que ainda era possível uma surpresa, mas reconheceu que "a máquina do governo" e "a pressão de Temer" foram muito fortes na reta final da convenção.

Nas últimas semanas, esse movimento contra a aliança preocupou Temer que entrou em campo e com a ajuda dos senadores do partido conteve o que poderia se transformar numa revolta contra Dilma.

A presidente, aliás, deve comparecer ao final da convenção, quando a renovação da aliança estiver sacramentada.

(Reportagem de Jeferson Ribeiro)