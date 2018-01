Otimize conexão discada ou por celular ao lidar com email Quando a internet cai, um dos apuros em que o usuário se encontra é para enviar e receber emails. Se você utiliza algum dos serviços mais populares baseados em sites, como Gmail ou Yahoo, só mesmo conectado para ter acesso a novas mensagens. Mas isso não significa que está tudo perdido. Uma alternativa é utilizar programas como o Outlook Express, que acompanha gratuitamente o Windows (no Vista ele foi substituído pelo Windows Mail), ou o Mozilla Thunderbird, que pode ser baixado gratuitamente em www.br.mozdev.org/thunderbird. Com esses softwares, você baixa os emails na sua máquina e tem acesso a eles mesmo desconectado. A idéia é responder as mensagens e deixar tudo pronto para enviar quando houver sinal Wi-Fi – caso você utilize um notebook – ou para não gastar muito tempo ao fazer uma conexão discada ou via celular (veja como fazer isso nesta página). COMO DESCONECTAR Nos dois programas, o modo offline pode ser ativado a partir da aba "Arquivo". Se você for usuário do Microsoft Exchange, o Outlook cria um arquivo local (.ost) para manter as informações do servidor iguais à da máquina e sincronizá-las quando houver uma conexão disponível. No caso de optar pela internet discada, você pode configurar seu email para iniciar offline e depois conectar usando a dial-up. Para isso é necessário abrir "Contas de Email" na aba "Ferramentas". Depois de selecionar sua conta, é preciso selecionar "Alterar", "Mais configurações" e finalmente "Trabalhar offline e usar rede dial-up". Se for usuário de contas POP3 (o tipo mais comum, utilizadas no Gmail e no Yahoo), o Outlook não vai sincronizar automaticamente as mensagens do servidor com a de sua pasta offline. Ele faz isso a cada 30 minutos na configuração padrão. Se a conexão voltar antes, o usuário pode fazer essa operação manualmente. No Thunderbird, as configurações do modo offline estão na aba "Rede e espaço em disco", dentro do item "Avançado" de "Opções". Ali você define se deseja que as mensagens sejam enviadas automaticamente quando houver conectividade. F.S. e M.V.B.