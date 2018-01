Ouçamos Sir Martin Quando Sir Martin Sorrell fala, o Vale do Silício presta atenção. Na semana passada, Sir Martin veio ao Vale e deu uma palestra na qual estavam presentes alguns dos mais importantes investidores do mercado de tecnologia. Ele prevê uma recessão que vai durar um ano. E, quando crescimento voltar, o mundo estará em todo diferente. Martin Sorrell é o homem mais poderoso do mundo publicitário. Sua empresa, a WPP, é responsável por algumas das maiores agências do planeta – incluindo Young & Rubicam, Thompson e Ogilvy & Mather. O resultado é que suas agências conduzem as campanhas de dois terços das 500 maiores empresas do mundo na lista da revista Forbes. (São muitos superlativos para um parágrafo só; mas Sir Martin é assim.) Para Sir Martin, a tensão entre a nova mídia e a velha não irá embora tão cedo. Jornais e televisão vão sair de 2009, em boa parte do mundo, tendo apanhado um bocado. Algumas empresas, principalmente nos EUA, vão quebrar. Mas isto não quer dizer uma transferência imediata do mercado publicitário para a internet. Pelo contrário: em 2010, o preço da publicidade no papel vai cair tanto que haverá um renascimento. Jornais e revistas estarão incrivelmente atraentes. Na plateia, vários investidores de negócios que dependem da propaganda online não gostaram do que ouviram. O maior inimigo do maior publicitário do planeta é aqui do Vale. Trata-se do Google, responsável por bem mais do que metade da propaganda online. A WPP é quem mais gasta em anúncios veiculados pelo Google: em 2008, US$ 800 milhões. Nos últimos anos, a empresa de busca se tornou uma máquina de venda de publicidade direta, pulando a etapa da agência de propaganda. Ainda há algum espaço para crescer entre clientes pequenos. Mas, para crescer muito, precisará atacar as grandes empresas. Só que estas são clientes de Sir Martin. O Google não fez este movimento em direção aos grandes. Ainda. "Somos inimigos amistosos", Sir Martin diz. Aí, sorri cínico. Ele não acha que a crise econômica atual seja um problema. De acordo com suas contas, os diversos Bancos Centrais e governos injetaram em 2008 e injetarão em 2009 algo como US$ 15 trilhões na economia global. Não é pouco: o PIB da Terra é de pouco menos de US$ 60 trilhões. Este dinheiro vai afastar a crise. O problema é o depois. Em 2010, quando o susto tiver passado, governos precisarão aumentar impostos e conter gastos. Este será o desafio político da segunda década do século. Um ano chave, este de 2010. Para Sir Martin, enquanto as empresas de velha mídia estiverem voltando a fazer dinheiro, a digitalização da propaganda estará em pleno curso. "Pela primeira vez em muito tempo", disse Sir Martin, "a recuperação econômica não começará por aqui." Ele se referia tanto ao Vale do Silício quanto aos EUA. Vai começar entre China e Índia. O colunista Pedro Doria passa um ano em Palo Alto, na Califórnia