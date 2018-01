Ouro em pó, para cozinheiros comuns Uma joalheria tradicional de Marbella, na Espanha, está atraindo gourmets e cozinheiros espanhóis, alemães e russos interessados em comprar um novo produto: ouro em pó comestível. A empresa, Gómez & Molina, embalou o metal em vidrinhos de 100 ml equipados com um dosador e pôs à venda por 50. As encomendas estão chegando do mundo todo. É a primeira vez que o ouro comestível está ao alcance do consumidor comum. Antes ele era usado apenas por chefs famosos. Seu efeito é apenas decorativo, pois ele tem sabor neutro, é inodoro e não estimula o paladar. Os vendedores da joalheria espanhola sugerem polvilhar ouro no champanhe, no gazpacho e nas sobremesas.