Outlook também permite compartilhar calendário Há um calendário digital mais próximo do que você imagina, se já for usuário dos principais softwares da Microsoft: o programa de e-mail Outlook 2007, bastante usado no País, também traz a função de calendário. Para abrir a planilha com a agenda semanal, basta clicar na aba Calendário na barra lateral à esquerda. Como um programa instalado no PC, o Outlook garante a privacidade absoluta de seus dados. Mas não necessariamente traz para o suporte digital a principal limitação apresentada pelas agendas de papel: a dificuldade de acessar diferentes calendários e coordenar os dados anotados em cada um deles. É possível compartilhar (e sincronizar) os compromissos salvos no calendário do Outlook de duas maneiras: enviando a anotação por e-mail para os amigos ou colegas de trabalho ou publicando-a na internet. Ao enviar por e-mail, perde-se a possibilidade de sincronização ou atualização. O que é enviado é uma cópia do instantâneo do calendário no momento da redação do e-mail. Já a publicação na web permite que mudanças ou inclusões sejam informadas automaticamente aos contatos selecionados. Para publicar um calendário, basta clicar na opção Publicar meu calendário à esquerda. Assim como o serviço do Google, o calendário da Microsoft também permite a criação de diversas planilhas, que podem conter separadamente os compromissos profissionais e pessoais, facilitando o gerenciamento e a decisão de publicação online das tarefas. A cada inclusão de compromisso é possível enviar um convite automático por e-mail. Basta clicar no botão Convidar Participantes e selecionar um contato na lista ou digitar o e-mail. INTEGRAÇÃO COM O RTM O Outlook também pode ser integrado ao calendário online Remember the Milk (RTM), bastante popular. Para tal, é preciso criar uma conta no serviço online e clicar no link iCalendar, listado na caixa localizada à direita da tela na página inicial do RTM. Um pop-up será aberto oferecendo o Outlook como um dos programas passíveis de receber dados do serviço. Ao escolhê-lo, seu Outlook será aberto e um calendário local terá sido criado. As alterações feitas de qualquer máquina ou aparelho celular poderão ser importadas para esse calendário.