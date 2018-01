Outra construtora brasileira, Cyrela, embarca no Second Life Mais uma empresa brasileira embarca no bonde do jogo Second Life, também do setor de construção civil: a Cyrela, que anunciou que irá construir um clube no Second Life. A ação, de marketing declarado, visa avaliar tendências e analisar o comportamento dos usuários e consumidores dentro do universo virtual do jogo. O chamado "Clube Cyrela de Convivência" estará aberto a todos os usuários do jogo. ?Sabemos que a Internet é um campo fértil para a criação de novas formas de relacionamento, por isso a Cyrela sempre busca inovar. Fomos a primeira incorporadora a ter um canal de vendas através da internet, os primeiros a utilizar o Google Earth para localizar nossos imóveis?, diz Beto Ribeiro, gerente de marketing on line da Cyrela.