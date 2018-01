Outras câmeras SIMPLES E BARATA PRODUTO | Easy Share C610 FABRICANTE | Kodak WEB | www.kodak.com.br PREÇO | R$ 299 (sugerido) DETALHES | Opção básica e econômica, indicada para quem está entrando na era digital da fotografia. Oferece 6,2 megapixels de resolução e variadas opções de modo de cena. Não possui zoom e estabilizador óptico. OUTRA TOUCH-SCREEN PRODUTO | Coolpix S60 FABRICANTE | Nikon WEB | www.nikonbrasil.com PREÇO | R$ 1.999 (sugerido) DETALHES | Lançamento traz tela sensível ao toque de 3,5 polegadas. Resolução de 10 megapixels, zoom óptico de 5x, 17 modos de cenas, detector de sorrisos e de olhos fechados, são alguns dos recursos. AUTO OU MANUAL PRODUTO | Powershot A590 IS FABRICANTE | Canon WEB | www.canonlatinamerica.com PREÇO | R$ 899 (sugerido) DETALHES | Oferece 19 opções de disparo, desde automático até totalmente manual. 8 megapixels, zoom óptico de 4x, LCD de 2,5 polegadas e estabilizador de imagens são as principais características do modelo. OPÇÃO FASHION PRODUTO | DMC-FS3 FABRICANTE | Panasonic WEB | www.panasonic.com.br PREÇO | R$ 699 (sugerido) DETALHES | As lentes Laica são garantia de qualidade. Oferece 8.1 megapixels, zoom óptico de 3x e LCD de 2,5 polegadas. A função estabilização inteligente promete captar sem borrões objetos em movimento.