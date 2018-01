OUTRAS DO GOOGLE Rumores sobre HD virtual crescem Desde 2005 circulam rumores de que o Google lançaria um serviço de armazenamento de arquivos online. O ‘buzz’ em torno desse HD virtual voltou a crescer na última semana com uma atualização do código do Google Pack – pacote de aplicativos selecionados que inclui o Picasa e o Firefox, entre outros – na qual se lia "GDrive oferece armazenamento confiável para todos os seus arquivos, incluindo fotos, música e documentos". Esta é tida como a primeira descrição oficial do serviço. Apague as luzes para ver seu vídeo Um ícone de lâmpada ativa a função que escurece a tela e destaca a área do vídeo. O recurso está sendo ativado e não está em todos os vídeos, mas apenas em alguns. Novos botões chegam ao e-mail O formato quadrado é apenas uma das novidades no Gmail, que ainda inclui funções como um botão para marcadores e a opção de enviar e arquivar automaticamente o e-mail. Um vídeo em miniatura dentro do comunicador Ao enviar o link de um vídeo hospedado no Youtube a um dos amigos cadastrados no Gtalk, ele recebe uma versão clicável do vídeo em miniatura, que pode ser assistida no próprio comunicador. Tire seu webmail da internet O mesmo Google Gears que permitia acessar o Google Docs sem estar conectado à web, foi disponibilizado para o Gmail, permitindo o acesso ao site mesmo sem internet.