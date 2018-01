Outras ferramentas do Windows Live A maior diferença do Windows Live quando comparado a outros sites de relacionamento e publicação de conteúdo na web está em sua mescla de aplicativos web e soluções instaladas na máquina do usuário. A atualização do serviço criou novos aplicativos web, como o Eventos e a página inicial com o perfil do usuário, mas não retirou a ênfase dos programas locais. Além do Messenger, compõem o pacote Live um programa de e-mails, um editor de páginas HTML, um editor de fotos e um editor de vídeo. Windows Mail – Mais um programa de e-mails da Microsoft. Assim como o irmão mais robusto, o Outlook, tem um calendário integrado. Com a função fica mais fácil convidar os amigos para um jantar em sua casa ou avisar sobre a festa de aniversário. Basta incluir o evento na agenda e clicar no botão Participantes. A lista dos contatos será exibida e basta escolher os convidados: todos receberão um e-mail com um resumo da atividade. O Windows Mail aceita a configuração de múltiplas contas e em diferentes provedores. Mas não é a única forma de acessar o correio eletrônico no Windows Live. Caso seu login no MSN seja um @hotmail.com e você use o webmail da Microsoft, pode configurar para que um pequeno widget com a caixa de entrada seja exibido em sua página online. Mas as novidades no Hotmail não param por aí: o serviço também ganhou um comunicador instantâneo. Windows Writer – Uma espécie de editor HTML que lembra o antigo FrontPage. Com ele é possível criar os posts para seu blog offline, conectando-se apenas no momento da publicação. Uma vez aberto o programa, ele pergunta sobre o seu login e endereço de blog e salva essa configuração como padrão. Com o Windows Writer é mais fácil posicionar fotos e diagramar a exibição de múltiplas imagens em um único post. Skydrive – Um HD virtual, bom para back-up. Com a atualização do Windows Live, o espaço disponível para a armazenagem subiu de 5 GB para 25 GB. Eventos – Depois de criar um evento no calendário, você pode personalizar a página com uma série de templates temáticos como festa de aniversário, e pedir aos convidados que confirmem a presença na própria interface. Spaces – A rede social da Microsoft reúne mais do que os amigos. Em sua página pessoal, é possível encontrar links para o blog, o álbum virtual e mesmo para os grupos de discussão. Também estão lá seus feeds de notícias, as notificações sobre as alterações de perfil dos seus amigos e o calendário, com seus eventos cadastrados. A visão que seus amigos têm do perfil é naturalmente mais limitada, excluindo o widget que mostra os e-mails recebidos no Hotmail e os de edição dos posts do blog. Mas, de um modo geral, o Spaces se parece mais com um desktop, que reúne todas as atividades de sua vida online.