Outro laptop pega fogo, desta vez da Lenovo No último final de semana, um notebook em chamas assustou os passageiros no Aeroporto Internacional de Los Angeles, no caso, um modelo ThinkPad T43, linha que foi vendida pela IBM para a chinesa Lenovo. A marca e modelo do portátil foi confirmada por técnicos da Lenovo. Aparentemente, o micro também utiliza baterias fabricadas por uma subsidiária da Sony, que esteve envolvida com o recall de notebooks da Dell e da Apple. Mas ainda não há confirmação oficial de que o modelo envolvido foi fabricado pela Sony, já que o dono do laptop poderia estar usando uma bateria diferente da que foi vendida junto com seu micro. Representantes da Lenovo e Sony estão estudando se a bateria envolvida no incidente é do mesmo tipo envolvido nos processos de recall. As companhias devem divulgar novas informações a respeito disso nos próximos dias.