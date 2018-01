Outros e-readers vêm aí

Uma das explicações para a pressa da Amazon em lançar o Kindle DX é a possível proximidade da chegada ao mercado de concorrentes de peso. Nos Estados Unidos, a Hearst Corporation, empresa que edita jornais e revistas, está investindo no desenvolvimento de um e-reader em parceria com a FirstPaper. De acordo com reportagem publicada pelo Wall Street Journal, o software deste novo aparelho faria o download de publicações de maneira que as páginas exibidas no dispositivo mantivessem a publicidade. A falta de espaço publicitário é uma das principais críticas que empresas editoriais fazem ao novo Kindle. Outra empresa que desenvolve uma alternativa ao Kindle é a PlasticLogic, que já tem acordos com importantes jornais dos EUA, como o USA Today e o Financial Times. Concorrer com o Kindle não é fácil para os fabricantes de eletrônicos como a Sony, que vende e-readers nos EUA há anos. Sem fornecedores de conteúdo (livros, jornais, revistas, etc.), há poucas razões para o consumidor ter um aparelho do tipo, ainda que existam lojas de livros eletrônicos (e-books). Por isso, há até rumores de que a Apple estaria desenvolvendo um aparelho para ler livros e revistas. A experiência com a loja de música (iTunes Store) e de aplicativos para o iPhone (App Store) possibilitaria criar um canal de distribuição de conteúdo editorial. De certa forma, isso já ocorre no iPhone pela App Store, em que dá para comprar e-books e até baixar um aplicativo do Kindle para fazer compras na própria Amazon. ENTENDA A LÓGICA DO PAPEL ELETRÔNICO A tela do Kindle, e de outros e-readers, parece feita de papel, mas na verdade esconde alta tecnologia. Uma das principais vantagens do papel digital é permitir que telas flexíveis exibam imagens com baixo consumo de energia. No e-paper, a energia é utilizada apenas para formar a imagem, não para mantê-la. Funciona assim: uma corrente elétrica muda a polaridade de partículas magneticamente carregadas aplicadas na superfície de uma película plástica flexível. Uma vez formada, essa imagem é exibida por várias horas se não for mudada. NO JAPÃO, MODELO COM TELA COLORIDA E SENSÍVEL AO TOQUE Mostrado pela primeira vez no Japão no final de 2004, o Flepia, que chegou às lojas japonesas no final de abril, traz muito mais tecnologia embarcada do que seus concorrentes. O e-reader da Fujitsu custa o equivalente a R$ 2.200, mais do que o dobro do preço do Kindle DX. É um aparelho caro, mas há quem justifique o preço por conta dos recursos que ele oferece. O Flepia é compatível com Wi-Fi e Bluetooth - para usar celulares para acessar redes 3G. Sua tela, de 8 polegadas, é sensível ao toque e oferece uma resolução decente, 1.024 x 768 pontos, equivalente à de muitas telas de modelos de notebooks mais antigos. Em uma recente visita ao Japão, o Link testou em primeira mão um protótipo do Flepia. A navegação pelas páginas foi muito rápida. Para baixar novos conteúdos, foi possível acessar, direto do aparelho, uma página da internet com publicações digitais especiais para ele. Como tem uma entrada para cartões do tipo SD, também foi possível carregar e-books diretamente do cartão. Em todos os casos, o carregamento foi muito rápido. O único porém: as cores exibidas na tela do aparelho são um pouco apagadas, quase em tom pastel.