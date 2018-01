Outros mundos virtuais CLUB PENGUIN DESENVOLVEDOR New Horizon Interactive O QUE É Comunidade com jogos online para crianças PREÇO Grátis, no plano básico. US$ 5,95 por mês no plano premium DETALHES Avatares em forma de pingüins interagem por meio de chat monitorado. O usuário ganha moedas virtuais ao participar dos games, mas só pode usá-las se for assinante premium BOM Não é preciso baixar nenhum software para entrar< RUIM Estimula o consumo precoce e não tem fim didático ONDE www.clubpenguin.com HABBO HOTEL DESENVOLVEDOR Sulake Corporation Oy O QUE É Mundo virtual para adolescentes PREÇO Grátis. 20 moedas Habbo (R$ 10) por mês no plano premium DETALHES Os usuários interagem via chat e a ação acontece em cenários que lembram um hotel cinco estrelas BOM Existe uma versão em português e não é preciso baixar nenhum programa RUIM A interface é muito limitada e não permite a criação de objetos, como no Second Life ONDE www.habbo.com.br THERE DESENVOLVEDOR Makena Technologies O QUE É Mundo virtual para adolescentes PREÇO Grátis, no plano básico. US$ 9,95 por mês no plano premium DETALHES Avatares com feições humanas interagem em um ambiente 3D muito parecido com o do Second Life. Os usuários podem criar, vender e comprar itens no mundo virtual BOM A interface é simples e intuitiva RUIM Requer aceleradora gráfica e download de navegador. É incompatível com Mac Os e Linux ONDE www.there.com