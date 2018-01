OUTROS PROGRAMAS PAGOS E GRATUITOS Depois de investir no hardware da maçã, novos gastos podem vir do desejo de ter as versões para a Mac dos programas com os quais você está acostumado no Windows, como Windows Media Player e Microsoft Office, ou outras opções profissionais criadas pela Apple. Mas softwares gratuitos – e confiáveis – para a maçã já são encontrados com facilidade na internet. Microsoft Office – É um dos poucos programas adaptados pela Microsoft para o Mac OS. Sai a R$ 149. iWork – O pacote profissional da Apple traz três programas: o Pages, para edição de textos, o Numbers, para criação e gerenciamento de planilhas, e o Keynote, para criação de apresentações. É compatível com programas rivais como o Microsoft Office: com o iWork é tanto possível abrir ou salvar os arquivos da concorrência com terminação em .doc ou .xls, ou até PDF, da Adobe. No Brasil, custa R$ 179, mas é possível fazer o download de uma versão para testes por 30 dias no site da Apple. Open Office – Mas a grana anda curta? Não tem problema. O OpenOffice, da Sun, também tem versão para a Mac e pode solucionar suas necessidades de escritório com maestria. Data Rescue II – Com o Data Rescue II, usuários que teimam em não fazer backups (mesmo com a facilidade da Time Machine, veja ao lado) têm uma chance de recuperar arquivos acidentalmente excluídos da Lixeira ou presentes em drives corrompidos. O download de uma versão para testes pode ser feito no site da Apple. Adobe Reader for Mac – A versão para a maçã do leitor de PDFs pode ser obtida de graça em http://tinyurl.com/reader-mac. VLC Media Player – Solução para assistir a vídeos nos formatos .DivX, .VCD, .MPEG, .AVI, .FLV, .WAV, .WMV e .OGG. Pode ser encontrado em www.videolan.org. Simply Burns – Uma alternativa gratuita para queimar CDs e DVDs no Mac. Pode ser baixado em http://simplyburns.berlios.de (em inglês, apesar de o site ser alemão). Aproveitando que você entrou para a comunidade de applemaníacos, tida como atenciosa e colaborativa, participe do concurso para a escolha do novo ícone do programa. Perian – Um pacote de codecs (protocolo que permite assistir vídeos) para o Quicktime. Com os diferentes formatos de clipe contidos na biblioteca do Perian, você conseguirá ensinar seu Mac a ler qualquer vídeo que baixar da internet. Faça o download em http://perian.org. ClamXav – Um antivírus para proteger a sua maçã. Embora existam poucos vírus desenhados para Mac – o que torna a compra de um computador da Apple uma medida de segurança por si só –, com a chegada dos chips Intel e do Windows à plataforma é melhor prevenir do que remediar. O ClamXav é gratuito e pode ser baixado em www.clamxav.com. Só um ponto fraco: o software não consegue restaurar arquivos infectados. A opção é movê-los para uma pasta de quarentena em seu HD ou apagá-los definitivamente. Azureus – A compra de Mac está longe de significar o fim de sua carreira como baixador de arquivos. O programa Azureus (que também é chamado Vuze, em suas versões mais recentes), popular para torrents no Windows, também tem versão para Mac. Spore – Mais games têm sido lançados para Mac hoje. É o caso da última criação de Will Wright, do The Sims, sobre a evolução da vida. Custa R$ 99.