OUTROS RPGs CLÁSSICOS GAME | Mass Effect PLATAFORMAS | Xbox 360, PC PREÇO | R$ 159 (Xbox 360) DETALHES | Feito pela BioWare, empresa responsável pela maioria dos grandes RPGs dos últimos anos, o game aposta na ficção científica e no roteiro denso para mergulhar o jogador em um futuro brilhante e violento, em que alienígenas convivem com humanos e a busca pelo lucro das rotas comerciais interplanetárias cria sangrentos conflitos GAME | Sonic Chronicles: The Dark Brotherhood PLATAFORMA | Nintendo DS PREÇO | R$ 250 DETALHES | Inusitado RPG que coloca o clássico personagem da Sega em uma aventura cheia de mistério e conflitos. Também desenvolvido pela canadense BioWare, o game traz uma história intrincada, que interliga os personagens do universo de Sonic e o coloca em uma busca para salvar o mundo. GAME | The Elder Scrolls IV: Shivering Isles PLATAFORMA | Xbox 360, PlayStation 3, PC PREÇO | R$ 300 (em média) DETALHES | Feito pela Bethesda, a mesma empresa responsável por Fallout 3, foi o RPG que fez muita gente comprar um console de última geração. Com ambientação medieval e mundos amplos para explorar, o game aposta no combate corpo-a-corpo e em encantamentos mágicos