OUTROS SERVIÇOS ZOHO PLANNER - No serviço que usa o OpenID, iniciativa online que surporta o uso do mesmo nome de usuário e senha para diferentes serviços, é possível armazenar e consultar imagens e outros arquivos pessoais de qualquer PC. Em planner.zoho.com. 30BOXES - O serviço gratuito visa ajudá-lo a lembrar especialmente de aniversários e outros compromissos da esfera pessoal. Suporta integração com o Remember the Milk (RTM). Em 30boxes.com. CALGOO - Software gratuito com visual ‘clean’ permite a adição de calendários do Google, do RTM, Yahoo e Outlook. Com ele, você edita seus compromissos no desktop e só se conecta quando desejar atualizar os dados online. Em www.calgoo.com.