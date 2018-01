Outros sites seguem tendência As novas ferramentas que o Orkut ganha agora são "inspiradas" em recursos já populares em outras redes sociais. Outros sites também apostam em ter uma enorme quantidade de recursos para o usuário não precisar sair do serviço. Mas cada um tem sua especialidade. O MySpace (www.myspace.com), que ganhou uma versão em português há 3 meses, tem como trunfo a música. O Face-book (www.facebook.com) atira para todos os lados, com mais de 7 mil aplicativos para escolher, entre mapas e até animais virtuais de estimação. O Limão (www.limao.com.br), do Grupo Estado, reúne notícias e até venda de músicas, mas o forte é a participação do usuário. Já o Trama Virtual (www.tramavirtual.com.br) traz blog, mas o apelo são músicas de bandas independentes.