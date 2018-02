Ouvidora-geral da Petrobras morre após acidente no Rio Morreu hoje no Rio de Janeiro a ouvidora-geral da Petrobras, Maria Augusta Carneiro Ribeiro. Segundo a estatal, ela estava internada desde o último dia 25, quando sofreu um acidente de carro em Búzios. Em nota, a Petrobras lamentou o falecimento de Maria Augusta e informou que sua trajetória foi marcada pela luta em prol dos direitos humanos e pela redemocratização do País.