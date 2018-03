Ovinos e caprinos terão evento em MG

De amanhã até sábado, a Agropecuária Alcântara, em Governador Valadares (MG), sediará a 1ª Exposição Especializada Santa Inês e Boer Alcântara. ''O objetivo é mostrar desde a evolução genética alcançada por meio da seleção avaliada na pista de julgamento até o grande potencial mercadológico como alternativa de investimento aos demais setores da pecuária no Brasil'', destaca o pecuarista Antonio Gomes Lemos, organizador do evento. Além da exposição, o evento sediará a 1ª Copa Doadoras do Futuro Santa Inês, que distribuirá R$ 100 mil em prêmios, incluindo dois carros e várias motocicletas. A exposição e a competição serão ranqueadas pelas Associações Brasileira dos Criadores de Santa Inês (ABSI), Brasileira de Criadores de Ovinos (Arco), Brasileira dos Criadores de Bôer (ABCBoer) e dos Criadores de Caprinos e Ovinos de Minas Gerais (Accomig). LEILÕES Na sexta-feira, estão programados dois leilões de ovinos. Às 12 horas, o 1º Leilão Top Ten Alcântara vai ofertar embriões e babies das dez melhores doadoras da raça santa inês. E, às 21 horas, será realizado também o 1º Leilão Santa Inês Alcântara, com oferta de 45 animais. Paralelamente ao evento, durante os três dias, os visitantes poderão conferir também 1º Shopping Alcântara de Produção, com oferta direta de dez tourinhos nelores (PO), dez tourinhos gir leiteiros, dez cavalos da raça manga-larga marchador e dez muares alcântaras.