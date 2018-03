PA cria força-tarefa para cumprir reintegrações de posse

A maior preocupação dos responsáveis pela operação é evitar qualquer violência. A governadora Ana Júlia Carepa (PT), assim como o seu antecessor, Simão Jatene (PSDB), vive sob o signo do medo do que ocorreu em Eldorado dos Carajás, no sul do Estado, em abril de 1996, quando 19 trabalhadores rurais morreram durante confronto com a PM. A operação é comandada diretamente pelo secretário de Segurança Pública do Pará, Geraldo Araújo, ex-superintendente da Polícia Federal em São Paulo.

Semanas atrás, ao ser divulgada a informação de que existem 111 ordens judiciais de reintegração de posse paralisadas no Pará, o secretária havia retrucado que não podia executá-las por falta de recursos. Ontem informou que retirou recursos de outras áreas da secretaria para colocar a operação em andamento. ?O atual governo, ao tomar posse, dois anos atrás, recebeu uma herança de 173 ordens de reintegração, urbanas e rurais?, afirmou. ?Desse total, já cobrimos 40 e estamos trabalhando para cobrir outras.? As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.