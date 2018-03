PA investiga ação humana em rompimento de barragens

O procurador tomou essa atitude porque o Igarapé Altamira transbordou e provocou forte correnteza que arrastou casas, carros e invadiu lojas, causando prejuízos superiores a R$ 5 milhões, de acordo com estimativas não oficiais. Segundo Costa e Silva, outros dois igarapés da cidade resistiram às chuvas e não transbordaram. ?A investigação poderá dizer se houve algum tipo de intervenção humana para que o Altamira transbordasse a ponto de promover tantos estragos na cidade. Já sabemos que algumas barragens romperam, mas não podemos acusar ninguém. Os laudos técnicos vão dizer o que houve?, resumiu o procurador.

Para o diretor do Instituto Nacional de Meteorologia no Pará, José Raimundo Abreu, a média histórica do volume de chuvas na cidade, nos últimos 30 anos, foi batida no sábado. Abreu disse que em apenas 24 horas choveu 226 milímetros. Até o final de abril, de acordo com previsão de Abreu, deverá chover um volume pluviométrico de 600 mm, o que poderá superar qualquer índice até hoje registrado em Altamira.As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.