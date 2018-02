PA quer regularizar 355 imóveis em Eldorado dos Carajás O governo do Pará pretende regularizar 355 imóveis rurais numa área de 30 mil hectares em Eldorado dos Carajás, a 620 quilômetros da capital Belém, até o final do primeiro semestre deste ano, quando deve ocorrer a conclusão do processo de regularização fundiária. A ação é promovida por meio do programa Pará Rural e a conclusão do processo deve beneficiar os produtores da região com a titulação e valorização do imóvel, com acesso a linhas de crédito, fortalecimento da atividade produtiva e segurança jurídica.