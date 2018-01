PAC pode reduzir mercado cinza de PCs A Microsoft pode ser beneficiada indiretamente pelas medidas de incentivo à venda de Pcs, contidas no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), anunciado pelo governo nesta semana. É que, com a redução de impostos, os micros novos com o Windows Vista, nova versão do sistema operacional da empresa, podem ficar mais acessíveis ao consumidor brasileiro. Semana que vem, a empresa lança oficialmente o Windows Vista para consumidores finais. ?Estava difícil encaixar micros com o Windows Vista Premium no limite anterior, de R$ 2,5 mil?, afirmou Hélio Rotenberg, diretor-geral da Positivo Informática. Com o anúncio de segunda-feira, a faixa de isenção de PIS/Cofins foi ampliada para computadores de até R$ 4 mil. O Windows Vista exige máquinas mais sofisticadas, com pleo menos 1 Gigabyte de memória e maior capacidade gráfica. Para os notebooks, a faixa de isenção passou de R$ 3 mil para R$ 4 mil. Maior fabricante de PCs do Brasil, a Positivo vai lançar semana que vem computadores com o Vista com preços de R$ 2,6 mil e R$ 2,7 mil. Sem a redução, sairiam por R$ 2,9 mil ou R$ 3 mil. O PAC deve contribuir com a redução do chamado mercado cinza, que sonega impostos e usa componentes contrabandeados, hoje responsável por metade das máquinas vendidas. Antes da chamada MP do Bem, os fabricantes cinzas tinham 75% do mercado. A aposta da indústria é ganhar espaço dos ilegais.