Paciente acusa médico de abuso em consulta Um paciente de 26 anos acusou nesta quinta-feira um médico urologista do serviço municipal de Tatuí, perto de Sorocaba (SP), de abuso sexual durante consulta. Segundo a denúncia, A.S.R. se trata com o médico há seis anos. Nesta quinta-feira, ao examinar o órgão genital do paciente, o médico teria feito movimentos semelhantes à masturbação e, em seguida, tentado sexo oral. A. disse que empurrou o médico e procurou a polícia. O delegado Emanuel dos Santos Françani disse que o caso pode caracterizar estupro.