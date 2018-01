Paciente cubano com Ebola se recupera após tratamento em Genebra

Felix Baez, de 43 anos, foi um dos 256 médicos e enfermeiros cubanos que foram ao Oeste da África tratar de pacientes na pior epidemia do vírus na história, que matou mais de 6.000 pessoas.

Pouco depois de chegar a Genebra, Baez recebeu um tratamento experimental canadense chamado ZMab, um precursor da droga para tratamento do Ebola Zmapp, que está sendo usada em vários pacientes norte-americanos.

Uma porta-voz do hospital afirmou que o médico recebeu o ZMab e o favipiravir, droga para gripe ainda não testada e fabricada pela japonesa Fujifilm, que a Organização Mundial de Saúde colocou na lista de potenciais tratamentos para o Ebola.

Baez foi hospitalizado em Genebra a pedido da OMS, cuja sede fica na cidade, depois de contrair a doença em Serra Leoa, um dos países atingidos pela epidemia.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Dos 138 profissionais de saúde que pegaram a doença em Serra Leoa, 106 morreram, uma taxa de fatalidade muito maior que a dos médicos e enfermeiras afetados em Guiné e Libéria, segundo dados da OMS publicados na última quarta-feira.

Baez, o primeiro cubano com Ebola e o primeiro caso da doença na Suíça, foi tratado em isolamento no hospital em Genebra por 16 dias. Em nenhum momento houve o risco de transmissão para a população local, disse Jacques-André Romand, chefe da área médica do hospital.

(Por Stephanie Nebehay e Tom Miles)